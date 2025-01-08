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Мирзоян: Ереван и Баку зафиксировали прогресс в нормализации отношений

Мирзоян: Ереван и Баку зафиксировали прогресс в нормализации отношений Ереван и Баку зафиксировали прогресс в нормализации отношений, продолжат делимитацию государственной границы.
В регионе
8 января 2025 г. 14:24
Мирзоян: Ереван и Баку зафиксировали прогресс в нормализации отношений

Ереван и Баку зафиксировали в 2024 году прогресс в нормализации отношений, продолжат делимитацию государственной границы.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сегодня на пресс-конференции по итогам года заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян .

"В прошлом году зафиксирован существенный прогресс в процессе урегулирования отношений с Азербайджаном. Нам удалось подписать первый международно-правовой документ о совместной деятельности комиссий по делимитации", - сказал Мирзоян.

По его словам, между Арменией и Азербайджаном есть договоренность продолжить работу по делимитации. "Есть договоренность о встрече в январе комиссий по делимитации во главе вице-премьеров двух стран. Есть понимание, как и где продолжить процесс делимитации", - отметил Мирзоян.

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Версия на азербайджанском языке Mirzоyan: İrəvan və Bakı münasibətlərin normallaşmasında irəliləyiş qeydə alıb
Версия на английском языке Mirzoyan: Yerevan and Baku record progress in normalizing relations

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