Мирзоян: Ереван и Баку зафиксировали прогресс в нормализации отношений

Ереван и Баку зафиксировали прогресс в нормализации отношений, продолжат делимитацию государственной границы.

Ереван и Баку зафиксировали в 2024 году прогресс в нормализации отношений, продолжат делимитацию государственной границы.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сегодня на пресс-конференции по итогам года заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян .

"В прошлом году зафиксирован существенный прогресс в процессе урегулирования отношений с Азербайджаном. Нам удалось подписать первый международно-правовой документ о совместной деятельности комиссий по делимитации", - сказал Мирзоян.

По его словам, между Арменией и Азербайджаном есть договоренность продолжить работу по делимитации. "Есть договоренность о встрече в январе комиссий по делимитации во главе вице-премьеров двух стран. Есть понимание, как и где продолжить процесс делимитации", - отметил Мирзоян.