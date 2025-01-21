Мирзоян допустил принятие парламентом страны закона о вступлении Армении в ЕС

Парламент Армении, вероятно, проголосует за принятие законопроекта о вступлении республики в Евросоюз.

Парламент Армении, вероятно, проголосует за принятие законопроекта о вступлении республики в Евросоюз.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"В принятом правительством Армении законопроекте о вступлении в Евросоюз ни о каких сроках и механизмах речь не идет. Это инициатива гражданского общества, организации собрали необходимые 50 тыс. голосов, эта инициатива автоматически превратилась в законопроект и этот законопроект будет поставлен на голосование в парламенте", - сказал Мирзоян на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.

"Предполагается, что правящее большинство проголосует "за". Дальше что будет - будем разбираться потом", - добавил он.

Говоря о противоречиях между членством Еревана в ЕС и ЕАЭС, глава армянского МИД отметил: "(...) Говорят, что там есть противоречия. Не мне судить об этом. Если вопрос встанет в таком ключе, наверное, нужно будет посмотреть".