Мирзоян: Число пограничников РФ границе Армении с Турцией может быть сокращено

Количество российских пограничников может быть сокращено на армянской границе с Турцией, если она будет открыта.

Количество российских пограничников может быть сокращено на армянской границе с Турцией, если она будет открыта.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил на пресс-конференции глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Если между Арменией и Турцией будет действующая, открытая граница, будет доверие, то мы можем рассмотреть и обсудить этот вопрос", - сказал Мирзоян, отвечая в среду на вопрос журналистов о возможности сокращения количества российских пограничников на армяно-турецкой границе.

Он также отметил, что каких-либо обсуждений по пребыванию в Армению 102-й российской военной базы "в повестке Еревана на данный момент нет".