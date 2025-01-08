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Мирзоян: Число пограничников РФ границе Армении с Турцией может быть сокращено

Мирзоян: Число пограничников РФ границе Армении с Турцией может быть сокращено Количество российских пограничников может быть сокращено на армянской границе с Турцией, если она будет открыта.
В регионе
8 января 2025 г. 14:48
Мирзоян: Число пограничников РФ границе Армении с Турцией может быть сокращено

Количество российских пограничников может быть сокращено на армянской границе с Турцией, если она будет открыта.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил на пресс-конференции глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Если между Арменией и Турцией будет действующая, открытая граница, будет доверие, то мы можем рассмотреть и обсудить этот вопрос", - сказал Мирзоян, отвечая в среду на вопрос журналистов о возможности сокращения количества российских пограничников на армяно-турецкой границе.

Он также отметил, что каких-либо обсуждений по пребыванию в Армению 102-й российской военной базы "в повестке Еревана на данный момент нет".

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Версия на азербайджанском языке Mirzоyan: Ermənistanın Türkiyə ilə sərhədində Rusiya sərhədçilərinin sayı azaldıla bilər
Версия на английском языке Mirzoyan: Number of Russian border guards on Armenia-Türkiye border may be reduced

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