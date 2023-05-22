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Мирзоян: Баку и Ереван согласовали в Вашингтоне две статьи проекта мирного договора

Мирзоян: Баку и Ереван согласовали в Вашингтоне две статьи проекта мирного договора Азербайджан и Армения смогли согласовать в ходе четырехдневной встречи в Вашингтоне две статьи проекта мирного договора.
В регионе
22 мая 2023 г. 17:07
Мирзоян: Баку и Ереван согласовали в Вашингтоне две статьи проекта мирного договора

Азербайджан и Армения смогли согласовать в ходе четырехдневной встречи в Вашингтоне две статьи проекта мирного договора.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с заместителем госминистра по делам Европы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Лео Дочерти в Ереване.

"В Вашингтоне также были достигнуты некоторые подвижки, в частности согласованы две статьи проекта мирного договора, вокруг остальных статей нам удалось честно поговорить, отмечу, что во время таких переговоров стороны лучше понимают друг друга", - сказал Мирзоян.

По его словам, по самым сложным и проблемным вопросам позиции сторон очень далеки. Министр отметил, что Армении важна определенность по вопросу делимитации госграницы. Он отметил, что Армения и Азербайджан наиболее близки к урегулированию отношений в вопросе разблокировки транспортных коммуникаций в регионе.

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