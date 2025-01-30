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Мирзоян: Баку и Ереван продолжают переговоры по нормализации отношений

Мирзоян: Баку и Ереван продолжают переговоры по нормализации отношений Баку и Ереван продолжают переговоры по нормализации отношений.
В регионе
30 января 2025 г. 10:59
Мирзоян: Баку и Ереван продолжают переговоры по нормализации отношений

Баку и Ереван продолжают переговоры по нормализации отношений с целью подытожить мирный процесс.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на переговорам с грузинской коллегой Макой Бочоришвили в Ереване.

Он отметил, что текущая позиция Армении остается неизменной. "Мы привержены мирной повестке и будем ее продолжать. Это касается мирного договора, открытия транспортных коммуникаций и делимитации границ", - сказал он.

По словам Мирзояна, в вопросе делимитации границы уже достигнуты определенные договоренности. В то же время Армения имеет твердое намерение продолжить делимитацию границы с Грузией, добавил он.

Мирзоян также сказал, что Армения готова обсудить с Азербайджаном введение упрощенных транзитных процедур после разблокировки коммуникаций.

"В случае разблокировки коммуникаций мы видим, что могут быть упрощенные процедуры, от которых выиграем и мы, и Азербайджан, - добавил он.

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Версия на английском языке Mirzoyan: Baku, Yerevan continue talks on normalizing relations
Версия на азербайджанском языке Ararat Mirzoyan: Azərbaycanla münasibətlərin normallaşması məqsədilə aparılan danışıqlar davam edir

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