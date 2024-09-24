Мирзоян: Армения заинтересована в подписании мирного договора с Азербайджаном

Армения заинтересована в установлении стабильности на Южном Кавказе и готова подписать соглашение о мире с Азербайджаном в кратчайшие сроки.

Армения заинтересована в установлении стабильности на Южном Кавказе и готова подписать соглашение о мире с Азербайджаном в кратчайшие сроки.

Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян на встрече с председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальты Яном Боргом на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Мирзоян также провел переговоры с итальянским коллегой Антонио Таяни. Стороны также обсудили процесс нормализации отношений между Ереваном и Баку.