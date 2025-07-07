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Мирзоян: Армения заинтересована в нормализации с Азербайджаном и Турцией

Мирзоян: Армения заинтересована в нормализации с Азербайджаном и Турцией Армения заинтересована в установлении мира на Южном Кавказе.
В регионе
7 июля 2025 г. 17:25
Мирзоян: Армения заинтересована в нормализации с Азербайджаном и Турцией

Армения заинтересована в установлении мира на Южном Кавказе.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в интервью Центральному телевидению Китая (CGTN).

"Мы стремимся к установлению мира не только на наших границах, но и в других регионах и более широких географиях. И в этом смысле наши подходы, как мы понимаем, очень близки к подходам КНР. Мы ведем переговоры с Азербайджаном", - отметил он.

По его словам, стороны достигли согласия по проекту мирного соглашения.

"Сейчас мы готовы подписать и затем ратифицировать это соглашение. Мы также стремимся урегулировать наши отношения с нашим западным соседом — Турцией", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Mirzoyan: Ermənistan Azərbaycan və Türkiyə ilə normallaşmada maraqlıdır

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