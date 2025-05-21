Мирзоян: Армения не ведет переговоров о вступлении в ЕС

Вопрос о вступлении Армении в Европейский союз на данный момент не актуален.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Республика Армения не подавала заявку на вступление в Европейский союз, переговоры в этом направлении не ведутся, и, соответственно, вопрос, который мог бы возникнуть в этом направлении, не актуален", - заявил он.
Депутаты парламента Армении 26 марта в ходе второго и окончательного чтения приняли закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз.
Премьер-министр Никол Пашинян отмечал, что это не будет означать автоматического запуска процесса присоединения Еревана к сообществу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум. В свою очередь глава МИД республики Арарат Мирзоян пояснял, что законопроект был общественной инициативой, собравшей необходимое число подписей.