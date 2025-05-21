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Мирзоян: Армения не ведет переговоров о вступлении в ЕС

Мирзоян: Армения не ведет переговоров о вступлении в ЕС Вопрос о вступлении Армении в Европейский союз на данный момент не актуален.
В регионе
21 мая 2025 г. 14:30
Мирзоян: Армения не ведет переговоров о вступлении в ЕС

Вопрос о вступлении Армении в Европейский союз на данный момент не актуален.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Республика Армения не подавала заявку на вступление в Европейский союз, переговоры в этом направлении не ведутся, и, соответственно, вопрос, который мог бы возникнуть в этом направлении, не актуален", - заявил он.

Депутаты парламента Армении 26 марта в ходе второго и окончательного чтения приняли закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз.

Премьер-министр Никол Пашинян отмечал, что это не будет означать автоматического запуска процесса присоединения Еревана к сообществу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум. В свою очередь глава МИД республики Арарат Мирзоян пояснял, что законопроект был общественной инициативой, собравшей необходимое число подписей.

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Версия на азербайджанском языке Mirzoyan: Ermənistan Aİ-yə daxil olmaq üçün danışıqlar aparmır

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