Мирзоян: Армения не ведет переговоров о вступлении в ЕС

Вопрос о вступлении Армении в Европейский союз на данный момент не актуален.

Вопрос о вступлении Армении в Европейский союз на данный момент не актуален.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Республика Армения не подавала заявку на вступление в Европейский союз, переговоры в этом направлении не ведутся, и, соответственно, вопрос, который мог бы возникнуть в этом направлении, не актуален", - заявил он.

Депутаты парламента Армении 26 марта в ходе второго и окончательного чтения приняли закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз.

Премьер-министр Никол Пашинян отмечал, что это не будет означать автоматического запуска процесса присоединения Еревана к сообществу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум. В свою очередь глава МИД республики Арарат Мирзоян пояснял, что законопроект был общественной инициативой, собравшей необходимое число подписей.