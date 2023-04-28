Мирзоян: Армения не делает разницы между переговорными площадками в РФ и на Западе

Официальный Ереван не делает разницы между переговорными площадками в Москве или западных столицах.

Официальный Ереван не делает разницы между переговорными площадками в Москве или западных столицах.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции с французской коллегой Катрин Колонна.

"Мы не делаем разницы между площадками, ведется один мирный процесс. И переговоры идут опять же вокруг одного и того же проекта мирного договора, его основных пунктов", - пояснил Мирзоян, отметим, что перед властями Армении не стоит такой вопрос, где проводить переговоры - в Москве, Вашингтоне или Брюсселе.