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Мирзоян: Армения нацелена на продолжение диалога с Россией

Мирзоян: Армения нацелена на продолжение диалога с Россией Армения готова разблокировать все коммуникации региона.
В регионе
21 января 2025 г. 13:33
Мирзоян: Армения нацелена на продолжение диалога с Россией

Армения готова разблокировать все коммуникации в регионе.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

По его словам, Ереван нацелен на продолжение диалога с Москвой, а также надеется, что РФ будет в какой-то степени учитывать интересы Армении на международных площадках.

Он подчеркнул, что Армения "всегда придерживалась принципов открытого и конструктивного диалога".

"И мы надеемся, что и в дальнейшем российская сторона будет учитывать все аспекты происходящего, избегая односторонних трактовок, которые, к сожалению, мы видели в последнее время, в последние дни. Надеюсь, что наша встреча способствует взаимному пониманию", - отметил глава МИД Армении.

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Версия на английском языке Mirzoyan: Armenia aims to continue dialogue with Russia
Версия на азербайджанском языке Ermənistan XİN rəhbəri: Rusiya ilə dialoqu davam etdirmək niyyətindəyik

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