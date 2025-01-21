Мирзоян: Армения нацелена на продолжение диалога с Россией

Армения готова разблокировать все коммуникации региона.

Армения готова разблокировать все коммуникации в регионе.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

По его словам, Ереван нацелен на продолжение диалога с Москвой, а также надеется, что РФ будет в какой-то степени учитывать интересы Армении на международных площадках.

Он подчеркнул, что Армения "всегда придерживалась принципов открытого и конструктивного диалога".

"И мы надеемся, что и в дальнейшем российская сторона будет учитывать все аспекты происходящего, избегая односторонних трактовок, которые, к сожалению, мы видели в последнее время, в последние дни. Надеюсь, что наша встреча способствует взаимному пониманию", - отметил глава МИД Армении.