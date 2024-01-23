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Мирзоян: Армения может передать Азербайджану новые карты минных полей

Мирзоян: Армения может передать Азербайджану новые карты минных полей Армения может в ближайщее время передать Азербайджану новые данные о минах.
В регионе
23 января 2024 г. 15:54
Мирзоян: Армения может передать Азербайджану новые карты минных полей

Армения может в ближайшее время передать Азербайджану новые данные о минах.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

"Ведутся работы по получению новой информации о возможных заминированных территориях в Карабахе", - заявил Мирзоян, добавив, что армянская сторона "пытается путем опросов создать новые карты".

Как известно, Армения дважды передавала Азербайджану карты минных полей. Однако азербайджанские специалисты отмечали, что точность карт была не более 25%.

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Версия на английском языке Mirzoyan: Armenia may transfer new data on landmines to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ararat Mirzoyan mina xəritələrinin Ermənistanda olduğunu etiraf edib

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