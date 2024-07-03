Мирзоян: Армения и Турция наладили здоровый диалог

Армения готова к полному урегулированию отношений с Турцией, установлению дипломатических отношений и открытию государственной границы.

Армения готова к полному урегулированию отношений с Турцией, установлению дипломатических отношений и открытию государственной границы.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на совместном брифинге с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили в Тбилиси.

По его словам, страны уже наладили здоровый диалог.

"Настало время воплотить достигнутые между Ереваном и Анкарой договоренности в жизнь," - сказал Мирзоян.

Он подчеркнул, что Армения заинтересована в урегулировании отношений с соседями и делает в этом направлении практические шаги.

В этом контексте он представил позицию Еревана по заключению мирного соглашения с Баку. Мирзоян отметил, что Армения считает реальным подписание мирного договора с Азербайджаном в ближайшей перспективе.