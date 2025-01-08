Мирзоян: Армения хочет быть связующим звеном между Азербайджаном и Турцией

Армения не хочет быть преградой для Азербайджана и Турции, а хочет быть связующим звеном между ними.

Армения не хочет быть преградой для Азербайджана и Турции, а хочет быть связующим звеном между ними. А восстановление железнодорожного сообщения с Турцией откроет большие возможности.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции.

"Республика Армения не хочет и не готова быть преградой, мы живем в 21 веке, где все страны хотят иметь отношения, торговлю, движение со всеми другими странами. Это вытекает из жизненных интересов государств. Мы хотим быть не барьером, а мостом между другими государствами, нашими соседями", - заявил Мирзоян.

Он также отметил, что восстановление железной дороги Карс-Гюмри с Турцией откроет большие экономические возможности для Армении.