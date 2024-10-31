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Мирзоян: Анкара увязывает процесс нормализации с переговорами между Ереваном и Баку

Мирзоян: Анкара увязывает процесс нормализации с переговорами между Ереваном и Баку Между Арменией и Турцией налажен динамичный и позитивный диалог.
В регионе
31 октября 2024 г. 10:43
Мирзоян: Анкара увязывает процесс нормализации с переговорами между Ереваном и Баку

Между Арменией и Турцией налажен динамичный и позитивный диалог.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил на обсуждении проекта бюджета страны на 2025 год в ходе совместного заседания парламентских комиссий.

"Диалог ведется по части установления дипломатических отношений между двумя странами, открытия границы, разблокирования транспортных и иных коммуникаций", – пояснил Мирзоян.

По его словам, эксперты обеих стран провели работу по оценке инфраструктуры на границе. В ближайшее время будет проведена аналогичная оценка инфраструктуры участка железной дороги Гюмри-Карс.

Вместе с тем, как отметил глава МИД, Анкара увязывает нормализацию с армяно-азербайджанским процессом. Ереван считает это в некоторой степени неконструктивной позицией, однако настроен оптимистично в плане нормализации отношений.

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Версия на азербайджанском языке Mirzоyan: Ankara normallaşma prosesini İrəvan və Bakı arasındakı danışıqlarla əlaqələndirir
Версия на английском языке Mirzoyan: Ankara links normalization process to Yerevan-Baku talks

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