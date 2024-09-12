Мирзиёев встретился с главами МИД, МВД и разведки Турции

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял турецкую делегацию в составе министра иностранных дел Хакана Фидана, внутренних дел Али Йерликая и главы Национальной разведывательной организации Ибрагима Калына.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял турецкую делегацию в составе министра иностранных дел Хакана Фидана, внутренних дел Али Йерликая и главы Национальной разведывательной организации Ибрагима Калына.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице Хакана Фидана в соцсети "Х".

Согласно сообщению, основной темой обсуждений стали вопросы региональной безопасности.

"Подписанная ранее в рамках переговоров на уровне министров "дорожная карта" между Турцией и Узбекистаном является важным шагом в институционализации стратегического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Турецкая делегация прибыла в Ташкент 12 сентября с официальным визитом.