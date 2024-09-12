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Мирзиёев встретился с главами МИД, МВД и разведки Турции

Мирзиёев встретился с главами МИД, МВД и разведки Турции Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял турецкую делегацию в составе министра иностранных дел Хакана Фидана, внутренних дел Али Йерликая и главы Национальной разведывательной организации Ибрагима Калына.
В регионе
12 сентября 2024 г. 17:50
Мирзиёев встретился с главами МИД, МВД и разведки Турции

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял турецкую делегацию в составе министра иностранных дел Хакана Фидана, внутренних дел Али Йерликая и главы Национальной разведывательной организации Ибрагима Калына.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице Хакана Фидана в соцсети "Х".

Согласно сообщению, основной темой обсуждений стали вопросы региональной безопасности.

"Подписанная ранее в рамках переговоров на уровне министров "дорожная карта" между Турцией и Узбекистаном является важным шагом в институционализации стратегического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Турецкая делегация прибыла в Ташкент 12 сентября с официальным визитом.

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Версия на азербайджанском языке Şavkat Mirziyoyev Türkiyənin yüksək rütbəliləri ilə görüşüb

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