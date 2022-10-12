Мирзиёев сегодня прибудет в Астану

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня прибудет в столицу Казахстана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня прибудет в столицу Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, его визит продлится до 14 октября. В Астане он примет участие в очередном заседании Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Совета глав государств-участников СНГ.

В ходе мероприятий будет уделено внимание вопросам увеличения взаимной торговли и продвижения проектов промышленной кооперации, формирования эффективных транспортных коммуникаций, обеспечения продовольственной безопасности и противодействия изменению климата.

Также Мирзиёев проведет ряд двусторонних встреч и многосторонних переговоров.