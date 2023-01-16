Мирзиёев раскритиковал ситуацию в сфере энергетики и коммунальном хозяйстве

Продолжительность визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Сингапур, который был запланирован с 16 по 18 января, будет сокращена с трех дней до одного. Причина - ситуация в сфере энергетики и коммунальном хозяйстве страны, в связи с чем в понедел

Продолжительность визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Сингапур, который был запланирован с 16 по 18 января, будет сокращена с трех дней до одного. Причина - ситуация в сфере энергетики и коммунальном хозяйстве страны, в связи с чем в понедельник он провел совещание.

Как передает Report, об этом сообщают СМИ Узбекистана.

Мирзиёев подверг резкой критике работу руководства регионов и городов по подготовке к зимнему периоду. В частности, по словам президента, руководство ряда регионов не сделало выводы из ситуации, сложившейся во время похолодания месяц назад.

Большой проблемой также являются хищения энергоресурсов. В частности, в прошлом месяце было выявлено 5 тыс. незаконных подключений к электрическим сетям и 4,5 тыс. – к газовым. Он дал задание Генпрокуратуре и Службе госбезопасности изучить обнаруженные 192 факта коррупции в нефтегазовой и энергетической системах. Эти факты свидетельствует о том, что система была подорвана изнутри, отметил Мирзиёев.

Президент также поручил премьер-министру Абдулле Арипову и министру энергетики Журабеку Мирзамахмудову создать систему, которая будет "использовать все возможности, справедливо распределять имеющиеся ресурсы, оказывать незамедлительную помощь людям в проблемных кварталах". Мирзиёев также поручил не отключать электричество и газ в домах из-за долгов в нынешние холодные дни.

В связи с недочетами в сфере энергетики освобожден от занимаемой должности замминистра энергетики Шерзод Ходжаев. Также за плохую подготовку Ташкента к зиме мэр города Джахонгир Артыкходжаев освобожден от занимаемой должности.