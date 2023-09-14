Мирзиёев предложил создать полноценную зону свободной торговли в Центральной Азии

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на Консультативной встрече глав стран Центральной Азии в Душанбе предложил создать полноценную зону свободной торговли.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на Консультативной встрече глав стран Центральной Азии в Душанбе предложил создать полноценную зону свободной торговли.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Он отметил, что торгово-экономическое сотрудничество стран Центральной Азии является основным драйвером регионального партнерства и интеграции.

"Считаем, что в целях увеличения объемов товарооборота необходимо скорейшее формирование полноценной зоны свободной торговли без изъятий и ограничений", - сказал Мирзиёев.

Он предложил принять комплексную регионально программу, предусматривающую формирование устойчивых торгово-логистических цепочек в регионе ЦА, открытие и расширение центров приграничной торговли и кооперации, гармонизацию законодательства и устранение барьеров во взаимной торговле, создание единых электронных платформ таможенного администрирования санитарного и фитосанитарного контроля, сертификации происхождения товаров, запуск региональной площадки электронной торговли.

"Для реализации этих задач предлагаем запустить механизм регулярных встреч министров, ответственных за внешнеторговую деятельность", - добавил Мирзиёев.