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Мирзиёев подписал указ о начале приватизации крупнейших предприятий Узбекистана

Мирзиёев подписал указ о начале приватизации крупнейших предприятий Узбекистана Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, в соответствии с которым начинается процесс приватизации крупнейших предприятий топливно-энергетической, транспортной и других сфер экономики страны.
В регионе
9 апреля 2022 г. 11:33
Мирзиёев подписал указ о начале приватизации крупнейших предприятий Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, в соответствии с которым начинается процесс приватизации крупнейших предприятий топливно-энергетической, транспортной и других сфер экономики страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, документ в субботу опубликовала газета "Народное слово", печатный орган парламента и правительства республики.

"В срок до 1 мая 2022 года с привлечением опытного инвестиционного банка начать до конца 2022 года (должна быть завершена подготовка к приватизации - прим. ТАСС) работу по приватизации АО "Узбекнефтегаз", в том числе путем публичного размещения (IPO) акций в размере не менее 49%, а также государственной доли в размере 51% и более в АО "Тепловые электрические станции", - говорится в указе.

Также в срок до 1 сентября 2022 года начнет выставляться на торги госдоля в размере 51% в уставном капитале AO Uzbekistan Airways, в том числе путем публичного размещения (IPO) акций.

Указ предусматривает приватизацию путем выставления на продажу пакетов акций АО UzAuto Motors, АО UzAuto Motors Powertrain и ООО Samarqand Avtomobil zavodi, а также передачу под управление частного сектора подведомственных АО Uzbekistan Airports региональных международных аэропортов и международного аэропорта города Ташкента.

В соответствии с документом правительство республики с участием Всемирного банка разработает стратегию трансформации, развития и приватизации АО "Узбекистан Памир йуллари" ("Железные дороги Узбекистана").

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