Мирзиёев обсудил с главой Минобороны Италии перспективы сотрудничества

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял министра обороны Италии Гвидо Крозетто.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял министра обороны Италии Гвидо Крозетто.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Узбекистан, об этом сообщила пресс-служба президента.

В ходе встречи стороны отметили, что за последние несколько лет объем взаимной торговли и инвестиций вырос в 2 раза. Также в Узбекистане работают филиалы двух итальянских вузов - Туринского политехнического и Пизанского университетов.

Представители двух стран обсудили вопросы сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики, логистики, сельского хозяйства и других областях.

Отдельное внимание стороны уделили Афганистану, мирному урегулировании ситуации в стране и обеспечению региональной безопасности.