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Мирзиёев обсудил с главой Минобороны Италии перспективы сотрудничества

Мирзиёев обсудил с главой Минобороны Италии перспективы сотрудничества Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял министра обороны Италии Гвидо Крозетто.
В регионе
26 апреля 2023 г. 14:40
Мирзиёев обсудил с главой Минобороны Италии перспективы сотрудничества

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял министра обороны Италии Гвидо Крозетто.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Узбекистан, об этом сообщила пресс-служба президента.

В ходе встречи стороны отметили, что за последние несколько лет объем взаимной торговли и инвестиций вырос в 2 раза. Также в Узбекистане работают филиалы двух итальянских вузов - Туринского политехнического и Пизанского университетов.

Представители двух стран обсудили вопросы сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики, логистики, сельского хозяйства и других областях.

Отдельное внимание стороны уделили Афганистану, мирному урегулировании ситуации в стране и обеспечению региональной безопасности.

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