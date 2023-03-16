Мирзиёев наградил вице-президента Турции орденом

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил орденом "Дустлик" вице-президента Турции Фуата Актая.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил орденом "Дустлик" вице-президента Турции Фуата Актая.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Узбекистан, об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Мирзиёев отметил, что Октай внес значительный вклад в развитие многоплановых и взаимовыгодных отношений между двумя странами.

Глава Узбекистана находится в Анкаре с рабочим визитом по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Во время встречи лидеры двух стран отметили динамику узбекско-турецких отношений, в том числе рост объемов взаимной торговли. В 2022 году страны создали 370 новых предприятий. За последние шесть лет объем турецких инвестиций в экономику Узбекистана превысил 3,5 млрд долларов.

Узбекистан и Турция реализуют крупные совместные проекты в области энергетики, промышленности, сельского хозяйства, производства стройматериалов, легкой промышленности.