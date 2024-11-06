Мирзиёев и Орбан обсудили стратегическое партнерство между Узбекистаном и Венгрией

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, состоявшемся в рамках саммита Организации тюркских государств в Бишкеке обсудил актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-венгерских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.
Стороны отметили, что растут показатели товарооборота и масштабы промышленной кооперации, ведется работа по созданию индустриального парка в Ташкентской области.
Они подчеркнули важность формирования нового портфеля проектов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества ведущих компаний.
Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки.