Мирзиёев и Орбан обсудили стратегическое партнерство между Узбекистаном и Венгрией

Мирзиёев и Орбан обсудили стратегическое партнерство между Узбекистаном и Венгрией

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, состоявшемся в рамках саммита Организации тюркских государств в Бишкеке обсудил актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-венгерских отношений страте

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, состоявшемся в рамках саммита Организации тюркских государств в Бишкеке обсудил актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-венгерских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества. Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана. Стороны отметили, что растут показатели товарооборота и масштабы промышленной кооперации, ведется работа по созданию индустриального парка в Ташкентской области. Они подчеркнули важность формирования нового портфеля проектов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества ведущих компаний. Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Mirziyoyev, Orban mull Uzbekistan-Hungary strategic partnership