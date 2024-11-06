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Мирзиёев и Орбан обсудили стратегическое партнерство между Узбекистаном и Венгрией

Мирзиёев и Орбан обсудили стратегическое партнерство между Узбекистаном и Венгрией Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, состоявшемся в рамках саммита Организации тюркских государств в Бишкеке обсудил актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-венгерских отношений страте
В регионе
6 ноября 2024 г. 16:04
Мирзиёев и Орбан обсудили стратегическое партнерство между Узбекистаном и Венгрией

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, состоявшемся в рамках саммита Организации тюркских государств в Бишкеке обсудил актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-венгерских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.

Стороны отметили, что растут показатели товарооборота и масштабы промышленной кооперации, ведется работа по созданию индустриального парка в Ташкентской области.

Они подчеркнули важность формирования нового портфеля проектов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества ведущих компаний.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки.

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Версия на английском языке Mirziyoyev, Orban mull Uzbekistan-Hungary strategic partnership
Версия на азербайджанском языке Özbəkistan və Macarıstan liderləri iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlığı müzakirə ediblər

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