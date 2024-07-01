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Мирзиёев и Гутерриш договоренность разработать Рамочную программу сотрудничества с ООН

Мирзиёев и Гутерриш договоренность разработать Рамочную программу сотрудничества с ООН Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 июля в резиденции "Куксарой" провел встречу и генсеком ООН Антониу Гутерришем.
В регионе
1 июля 2024 г. 17:34
Мирзиёев и Гутерриш договоренность разработать Рамочную программу сотрудничества с ООН

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 июля в резиденции "Куксарой" провел встречу и генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.

Сообщается, что по итогам встречи достигнута договоренность о совместной разработке Рамочной программы сотрудничества с ООН в Целях устойчивого развития Узбекистана на 2026-2030 годы.

"В ходе переговоров были рассмотрены вопросы обеспечения глобального и регионального мира, стабильности и устойчивого развития, дальнейшего расширения многопланового сотрудничества между Узбекистаном и ООН, ход реализации совместных проектов, направленных на достижение Целей устойчивого развития", - сказано в сообщении.

Отмечена интенсивная динамика и беспрецедентно высокий уровень сотрудничества.

"Успешно реализуются 140 совместных программ и проектов. Только за последние годы по инициативе узбекской стороны принято 10 специальных резолюций Генассамблеи ООН", - отмечается в сообщении.

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