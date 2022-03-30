Мирзиёев и Эрдоган запустили новую ТЭЦ в Ташкентской области Узбекистана

Президенты Узбекистана и Турции Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии запуска в эксплуатацию новой теплоэлектростанцию (ТЭС) в Кибрайском районе Ташкентской области и дали старт началу строительства еще одной ТЭС в Хавастском

Президенты Узбекистана и Турции Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии запуска в эксплуатацию новой теплоэлектростанцию (ТЭС) в Кибрайском районе Ташкентской области и дали старт началу строительства еще одной ТЭС в Хавастском районе Сырдарьинской области Узбекистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

"Президенты, нажав символическую кнопку, запустили ТЭС в Кибрайском районе и дали старт строительству ТЭС в Хавастском районе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что церемония прошла в рамках официального визита Эрдогана в Узбекистан.

По данным пресс-служба Минэнерго, мощность ТЭС, которая будет построена в Хавастском районе Сырдарьинской области, составит 1,6 ГВт, а ее коэффициент полезного действия превысит 60%, что будет одним из самых высоких показателей в стране. Стоимость этого проекта оценивается в 1,2 млрд долларов, а в эксплуатацию станцию планируется ввести в 2026 году.