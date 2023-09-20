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Мирзиёев и Байден обсудили вопросы по двустороннему и региональному сотрудничеству

Мирзиёев и Байден обсудили вопросы по двустороннему и региональному сотрудничеству В рамках мероприятий 78-й сессии Генассамблеи ООН президенты Узбекистана и США Шавкат Мирзиёев и Джозеф Байден провели переговоры.
В регионе
20 сентября 2023 г. 10:05
Мирзиёев и Байден обсудили вопросы по двустороннему и региональному сотрудничеству

В рамках мероприятий 78-й сессии Генассамблеи ООН президенты Узбекистана и США Шавкат Мирзиёев и Джозеф Байден провели переговоры.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

"Были рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки и регионального взаимодействия. Президент США подтвердил решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также курса проводимых необратимых реформ в Новом Узбекистане", - говорится в сообщении.

Стороны положительно оценили итоги двусторонних встреч с деловым сообществом и бизнес-форума, прошедшего накануне визита Мирзиёева в США.

Речь шла о реализации проектов практического сотрудничества с ведущими американскими компаниями и банками, продолжении конструктивного взаимодействия в сфере прав человека, гендерного равенства и других направлениях.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ və Özbəkistan prezidentləri ikitərəfli və regional əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər
Версия на английском языке Mirziyoyev, Biden mull issues of bilateral and regional co-op

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