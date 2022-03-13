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Мировые компании уходят из России - их почти 200

Мировые компании уходят из России - их почти 200 Из-за широкомасштабного российского вторжения в Украину мировые бренды продолжают покидать рынок РФ. Таких компаний уже почти 200.
В регионе
13 марта 2022 г. 17:55
Мировые компании уходят из России - их почти 200

Из-за широкомасштабного российского вторжения в Украину мировые бренды продолжают покидать рынок РФ. Таких компаний уже почти 200.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает пресс-центр МИД.

В частности, среди них: Shell, Lufthansa, Airbus (энергетика, авиа); Mercedes-Benz, BMW, Skoda Auto as, Audi (машиностроительная отрасль), Bolt, Google Pay, Mastercard и Visa, Western Union (финансы, юридический центр, логистика), Adidas, Puma, Nike, Disney (товары и развлечения), Netflix, Apple, Spotify, Microsoft (технологическая отрасль).

Напомним, после вторжения России в Украину мировые компании начали массово уходить с российского рынка.

Так, 10 марта глобальная сеть ресторанов быстрого питания Burger King решила приостановить поддержку российской сети, а Формула-1 решила оборвать все связи с РФ.

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Версия на английском языке Number of global brands leaving Russia reaches 200
Версия на азербайджанском языке Rusiyanı tərk edən qlobal dünya şirkətlərinin sayı 200-ə çatıb

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