Мировой Полюс холода уходит под воду из-за летнего паводка в Якутии

Повышение уровня воды на горных реках Якутии привело к подтоплениям в Оймяконском районе региона, введен режим ЧС.

Повышение уровня воды на горных реках Якутии привело к подтоплениям в Оймяконском районе региона, введен режим ЧС.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил оперативный штаб республики.

Утром 16 июля уровень воды в селе Оймякон достиг 572 см и превысил опасную отметку более чем на метр. Затоплено 27 домов.

В Сордоннохе под водой стоит 32 дома, в Куйдусуне - 14. Всего пострадали 73 жилых дома. Также в зоне затопления оказались более 120 дворовых территорий в пяти населенных пунктах Оймяконского района.

По данным гидрометслужбы на 12:00 по местному времени, уровень воды в селе Оймякон составляет 572 см, за последние четыре часа отмечен подъем на 8 см. Показатели позволяют сделать предварительный вывод о начале устойчивого спада уровня воды в районе Усть-Неры. В Момском районе, в Хонуу, в ближайшие сутки ожидается подъем воды на 15-20 см.