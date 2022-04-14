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Мировой энергетический конгресс в Санкт-Петербурге отменили

Мировой энергетический конгресс в Санкт-Петербурге отменили Мировой энергетический конгресс, который должен был состояться в октябре 2022 года в Санкт-Петербурге, отменен.
В регионе
14 апреля 2022 г. 13:37
Мировой энергетический конгресс в Санкт-Петербурге отменили

Мировой энергетический конгресс, который должен был состояться в октябре 2022 года в Санкт-Петербурге, отменен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Мировом энергетическом совете.

"Мы можем подтвердить, что конгресс в Санкт-Петербурге отменен. В этом году Мировой энергетический конгресс не состоится", - отметили в организации, не назвав причину отмены конгресса.

25-й Мировой энергетический конгресс должен был пройти 24-27 октября 2022 года в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ "Экспофорум".

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