Мировой энергетический конгресс в Санкт-Петербурге отменили

Мировой энергетический конгресс, который должен был состояться в октябре 2022 года в Санкт-Петербурге, отменен.

Мировой энергетический конгресс, который должен был состояться в октябре 2022 года в Санкт-Петербурге, отменен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Мировом энергетическом совете.

"Мы можем подтвердить, что конгресс в Санкт-Петербурге отменен. В этом году Мировой энергетический конгресс не состоится", - отметили в организации, не назвав причину отмены конгресса.

25-й Мировой энергетический конгресс должен был пройти 24-27 октября 2022 года в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ "Экспофорум".