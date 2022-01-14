О нас
Report Georgia
Аудио новости

Миротворцы ОДКБ из четырех стран покинули Казахстан

Миротворцы ОДКБ из четырех стран покинули Казахстан Подразделения миротворцев ОДКБ из Армении, Таджикистана и Кыргызстана покинули Алматы и направились к местам постоянной дислокации
В регионе
14 января 2022 г. 08:03
Миротворцы ОДКБ из четырех стран покинули Казахстан

Подразделения миротворцев ОДКБ из Армении, Таджикистана и Кыргызстана покинули Алматы и направились к местам постоянной дислокации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, десять самолетов с миротворцами Республики Беларусь, завершив погрузку, вылетели с аэродрома Житыген в Минскую область.

Подразделения из Армении произвели погрузку своей автомобильной техники и личного состава в три военно-транспортных самолета Ил-76 ВКС России и вылетели с аэродрома Алматы.

В свою очередь таджикские военнослужащие убыли на борту одного российского Ил-76, забрав с собой на время каникул еще и своих курсантов, обучающихся в военных учебных заведениях Казахстана.

Кыргызские же миротворцы выдвинулись с территории Алматинской ТЭЦ-2, охрану которой они обеспечивали, на собственной автоколонне в сторону границы своего государства. Им предстоит преодолеть около 250 км до территории Киргизии. В составе колонны в том числе следуют и бронеавтомобили Dajiang.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Казахстан на ограниченный период времени для стабилизации и нормализации обстановки были направлены Коллективные миротворческие силы ОДКБ. В состав группировки входили подразделения вооруженных сил России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.

13 января 2022 года начался постепенный вывод миротворческого контингента с территории Казахстана, который продлится в течение нескольких дней. В Минобороны РФ заявили, что первые подразделения российских десантников из состава миротворческих сил ОДКБ вернулись из Казахстана на Родину на четырех самолетах Ил-76МД.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CSTO peacekeepers from four countries leave Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке KTMT sülhməramlıları Qazaxıstanı tərk ediblər

Самое читаемое

В Баку на хлебозаводе трагически погибла женщина
В Баку на хлебозаводе трагически погибла женщина
8 января 2022 г. 12:47
Министерство предупредило предпринимателей, скрывающих реальные зарплаты сотрудников
Министерство предупредило предпринимателей, скрывающих реальные зарплаты сотрудников
7 января 2022 г. 12:59
МВД предупредило водителей
МВД предупредило водителей
8 января 2022 г. 16:49
В Бразилии на туристов обрушилась скала, погибли 5 человек, 20 числятся пропавшими
ВидеоВ Бразилии на туристов обрушилась скала, погибли 5 человек, 20 числятся пропавшими
9 января 2022 г. 01:51
Фуад Гусейналиев: Симоньян является рупором определенных кругов
ВидеоФуад Гусейналиев: Симоньян является рупором определенных кругов
8 января 2022 г. 22:48
Euronews подготовил сюжет об азербайджанских народных песнях и танцах
Euronews подготовил сюжет об азербайджанских народных песнях и танцах
11 января 2022 г. 06:13
В AzTV полицейский погиб в результате неосторожного обращения с оружием
В AzTV полицейский погиб в результате неосторожного обращения с оружием
8 января 2022 г. 15:37
В Египте произошло ДТП, есть погибшие
В Египте произошло ДТП, есть погибшие
8 января 2022 г. 12:43
В Турции предупредили граждан об опасности цунами
В Турции предупредили граждан об опасности цунами
11 января 2022 г. 08:07
Азербайджанка назначена на высокую должность в мэрии Нью-Йорка
ФотоАзербайджанка назначена на высокую должность в мэрии Нью-Йорка
9 января 2022 г. 10:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi