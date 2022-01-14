Миротворцы ОДКБ из четырех стран покинули Казахстан

Подразделения миротворцев ОДКБ из Армении, Таджикистана и Кыргызстана покинули Алматы и направились к местам постоянной дислокации

Подразделения миротворцев ОДКБ из Армении, Таджикистана и Кыргызстана покинули Алматы и направились к местам постоянной дислокации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, десять самолетов с миротворцами Республики Беларусь, завершив погрузку, вылетели с аэродрома Житыген в Минскую область.

Подразделения из Армении произвели погрузку своей автомобильной техники и личного состава в три военно-транспортных самолета Ил-76 ВКС России и вылетели с аэродрома Алматы.

В свою очередь таджикские военнослужащие убыли на борту одного российского Ил-76, забрав с собой на время каникул еще и своих курсантов, обучающихся в военных учебных заведениях Казахстана.

Кыргызские же миротворцы выдвинулись с территории Алматинской ТЭЦ-2, охрану которой они обеспечивали, на собственной автоколонне в сторону границы своего государства. Им предстоит преодолеть около 250 км до территории Киргизии. В составе колонны в том числе следуют и бронеавтомобили Dajiang.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Казахстан на ограниченный период времени для стабилизации и нормализации обстановки были направлены Коллективные миротворческие силы ОДКБ. В состав группировки входили подразделения вооруженных сил России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.

13 января 2022 года начался постепенный вывод миротворческого контингента с территории Казахстана, который продлится в течение нескольких дней. В Минобороны РФ заявили, что первые подразделения российских десантников из состава миротворческих сил ОДКБ вернулись из Казахстана на Родину на четырех самолетах Ил-76МД.