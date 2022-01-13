О нас
Report Georgia
Аудио новости

Миротворцы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты казахстанским силовикам

Миротворцы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты казахстанским силовикам Коллективные миротворческие силы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты правоохранительным органам Казахстана.
В регионе
13 января 2022 г. 10:52
Миротворцы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты казахстанским силовикам

Коллективные миротворческие силы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты правоохранительным органам Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило минобороны России.

"В соответствии с разработанным командованием коллективными миротворческими силами ОДКБ и минобороны республики Казахстан планом началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны", - говорится в сообщении.

Добавляется, что миротворцы приступают к подготовке техники и материальных средств для загрузки в самолеты ВКС России и возвращения в пункты постоянной дислокации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Peacekeepers begin to hand over protected objects to Kazakh security forces
Версия на азербайджанском языке KTMT sülhməramlıları qoruduqları obyektləri Qazaxıstanın hüquq-mühafizə orqanlarına təhvil verirlər

Экслюзивные новости

В БГУ начались выборы деканов и заведующих кафедрами
В БГУ начались выборы деканов и заведующих кафедрами
12 января 2022 г. 18:53
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
12 января 2022 г. 17:39
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
12 января 2022 г. 15:36
Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на кельбаджарском направлении
Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на кельбаджарском направлении
12 января 2022 г. 10:40
В апелляционной жалобе Вугара Сафарли упоминаются Али Гасанов и его сын
В апелляционной жалобе Вугара Сафарли упоминаются Али Гасанов и его сын
11 января 2022 г. 18:46
Проект закона о репродуктивном здоровье будет обсужден в Милли Меджлисе
Проект закона о репродуктивном здоровье будет обсужден в Милли Меджлисе
11 января 2022 г. 15:55
Министр культуры назначил нового советника и заведующих отделами
Министр культуры назначил нового советника и заведующих отделами
11 января 2022 г. 15:50
Из Украины в Азербайджан возвращены до 1,4 тыс. незаконных мигрантов
Из Украины в Азербайджан возвращены до 1,4 тыс. незаконных мигрантов
11 января 2022 г. 14:55
Горнолыжник сборной Азербайджана: Сделаю все возможное, чтобы пробиться на Олимпиаду”
ФотоГорнолыжник сборной Азербайджана: "Сделаю все возможное, чтобы пробиться на Олимпиаду”
10 января 2022 г. 15:10
8-ое заседание Консультативного совета ЮГК состоится в начале февраля
8-ое заседание Консультативного совета ЮГК состоится в начале февраля
10 января 2022 г. 14:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi