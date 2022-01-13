Миротворцы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты казахстанским силовикам

Коллективные миротворческие силы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты правоохранительным органам Казахстана.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило минобороны России.
"В соответствии с разработанным командованием коллективными миротворческими силами ОДКБ и минобороны республики Казахстан планом началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны", - говорится в сообщении.
Добавляется, что миротворцы приступают к подготовке техники и материальных средств для загрузки в самолеты ВКС России и возвращения в пункты постоянной дислокации.