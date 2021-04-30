Минздрав Кыргызстана заявил о 31 погибшем в результате пограничного конфликта

43 пострадавших доставлены самолетом в медучреждения Бишкека, состояние двух из них тяжелое

В результате конфликта на границе с Таджикистаном погиб 31 гражданин Кыргызстана.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Kyrgyzstan, об этом сообщила на брифинге первый заместитель министра здравоохранения и социального развития Ализа Солтонбекова.

По состоянию на 18:00 пятницы число пострадавших достигло 154 человек.

"Из 154 пострадавших, по оперативным данным, 121 — гражданские лица", — сказала Солтонбекова.

43 пострадавших доставлены самолетом в медучреждения Бишкека. Состояние двух пострадавших тяжелое.

В свою очередь "Азия-Плюс" сообщает, что в результате конфликта со стороны Таджикистана погибли - 10 и пострадали более 90 человек.

Ситуация на границе обострилась накануне утром. Военные Кыргызстана и Таджикистана вели перестрелку на протяжении дня. Обстановка характеризуется как напряженная. В трех айыльных аймаках Баткенской области введен режим ЧС.

Министерства иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана после нескольких переговоров достигли договоренности о полном прекращении огня с 20:00 и об отводе военных сил к местам прежней дислокации. Однако сегодня сообщалось, что перестрелка на границе возобновилась.