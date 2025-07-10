Минздрав: В Дагестане число отравившихся водой превысило 300 человек

Число обратившихся к врачам с симптомами отравления в Магарамкентском районе Дагестана превысило 300 человек.

Число обратившихся к врачам с симптомами отравления в Магарамкентском районе Дагестана превысило 300 человек.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

"В Магарамкентой ЦРБ проводится лечение пациентов с кишечной инфекцией, за последние трое суток с явлениями гастроэнтерита сюда обратились 302 человека, из них 294 ребенка. Тяжелых случаев заболевания нет. Количество выявляемых больных показывает тенденцию к уменьшению", – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, пациенты идут на поправку, троих из них выписали. Сейчас в стационаре лечатся 93 больных.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ). По данным следствия, все отравившиеся пили воду, которая подается в дома жителей по водопроводным линиям.