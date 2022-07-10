Минздрав Турции заявил о росте числа заболевших COVID-19 в пять раз

Почти пятикратный рост числа заражений коронавирусом отмечен в Турции за последние две недели, основная доля приходится на штамм "омикрон".

Почти пятикратный рост числа заражений коронавирусом отмечен в Турции за последние две недели, основная доля приходится на штамм "омикрон".

Как передает Report , об этом сообщает Минздрав страны.

"Только с 27 июня по 3 июля в Турции число заболевших ковидом выросло на 114 процентов в сравнении с неделей ранее. Рост за две последние недели - почти в 5 раз", - говорится в заявлении министерства.

Глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа в этой связи призвал граждан старше 50 лет сделать новую прививку от ковида. "В Турции отмечен рост заражений омикрон-штаммом. Настоятельно рекомендуем сделать новую прививку лицам старше 50 лет и из группы риска, если со времени последней вакцинации прошло шесть месяцев", - написал министр в Twitter.