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Минздрав Турции заявил о росте числа заболевших COVID-19 в пять раз

Минздрав Турции заявил о росте числа заболевших COVID-19 в пять раз Почти пятикратный рост числа заражений коронавирусом отмечен в Турции за последние две недели, основная доля приходится на штамм "омикрон".
В регионе
10 июля 2022 г. 17:34
Минздрав Турции заявил о росте числа заболевших COVID-19 в пять раз

Почти пятикратный рост числа заражений коронавирусом отмечен в Турции за последние две недели, основная доля приходится на штамм "омикрон".

Как передает Report, об этом сообщает Минздрав страны.

"Только с 27 июня по 3 июля в Турции число заболевших ковидом выросло на 114 процентов в сравнении с неделей ранее. Рост за две последние недели - почти в 5 раз", - говорится в заявлении министерства.

Глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа в этой связи призвал граждан старше 50 лет сделать новую прививку от ковида. "В Турции отмечен рост заражений омикрон-штаммом. Настоятельно рекомендуем сделать новую прививку лицам старше 50 лет и из группы риска, если со времени последней вакцинации прошло шесть месяцев", - написал министр в Twitter.

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Версия на английском языке Turkiye sees 5-fold increase in coronavirus incidence
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə iki həftə ərzində koronavirusa yoluxma 5 dəfə artıb

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