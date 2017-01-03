Минздрав Турции: Состояние здоровья раненых в теракте в Стамбуле двух азербайджанцев нормальное - ОБНОВЛЕНО

Первая новость опубликована в 12:58

Стамбул. 3 января. REPORT.AZ/ В результате теракта, совершенного в новогоднюю ночь в ночном клубе Reina в стамбульском районе Ортакёй, ранены два гражданина Азербайджана.

Об этом турецкому бюро Report сообщили в министерстве здравоохранения Турции.

Согласно информации, состояние здоровья двух азербайджанцев - Гюнель Гасановой и Рашада Велиева нормальное: "Гюнель Гасанова получила легкое ранение, а Рашад Велиев - огнестрельное ранение, в настоящее время их состояние хорошее".

Как сообщили турецкому бюро Report в генконсульстве Азербайджана в Стамбуле, в теракте ранены только двое азербайджанцев: "Мы периодически связывается с официальными лицами и соответствующими структурами Турции. Погибшая в теракте Нурана Гасанова не была гражданкой Азербайджана, в противном случае у нас была бы информация об этом. Тела погибших будут отправлены в свои страны после официального разрешения".

Как сообщили Report в посольстве России в Турции, Гасанова Нурана Агакиши гызы является российской гражданкой: "Ее тело будет отправлено семье. Пока не уточняется, тело будет направлено в Россию или в Азербайджан. Продолжается оформление официальной документации".