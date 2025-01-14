Минздрав: Среди пострадавших при взрыве в Тбилиси есть ребенок

Среди пострадавших в результате взрыва в жилом доме в районе Тбилиси Ортачала есть один ребенок.

Среди пострадавших в результате взрыва в жилом доме в районе Тбилиси Ортачала есть один ребенок.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ со ссылкой на главу Минздрава Михаила Сарджвеладзе.

"Произошел несчастный случай. Вероятно, мы сможем назвать точные причины после проведения следствия. Предположительно говорят об утечке газа или неисправности сети, которые привели к взрыву... К сожалению, один человек погиб", - заявил он.

Пострадавших доставили в клинику "Нью Госпиталь", по словам медицинского директора учреждения Георгия Кордзахия, состояние здоровья одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

"Ребенок сейчас уже выписывается, будут даны рекомендации. Один пациент покинул клинику ночью, так как имел легкие повреждения. А мужчина остается в больнице с серьезными травмами: черепно-мозговая травма и закрытая травма грудной клетки", - заявил он.

Тбилисская муниципальная лаборатория уже начала исследование устойчивости здания. А также сегодня начнется демонтаж поврежденного фасада и уборка территории. Жильцы вернутся в свои квартиры после того, как исследование Тбилисской муниципальной лаборатории определит, что здание пригодно для проживания.

Отметим, что при взрыве четверо получили ранения. Взрыв произошел минувшей ночью на четвертом этаже бывшей гостиницы, в результате чего обрушилась часть стены корпуса. Там проживают около 100 вынужденных переселенцев из Абхазии.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.