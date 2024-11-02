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Минздрав РФ разрешил студентам работать в медучреждениях на бессрочной основе

Минздрав РФ разрешил студентам работать в медучреждениях на бессрочной основе Министерство здравоохранения РФ сделало бессрочным приказ, позволяющий студентам медицинских вузов работать в медучреждениях, включая станции скорой помощи.
В регионе
2 ноября 2024 г. 05:50
Минздрав РФ разрешил студентам работать в медучреждениях на бессрочной основе

Министерство здравоохранения РФ сделало бессрочным приказ, позволяющий студентам медицинских вузов работать в медучреждениях, включая станции скорой помощи.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Таким образом, допуск студентов медвузов, не закончивших обучение, к работе на должностях специалистов со средним медицинским или фармацевтическим образованием станет бессрочным. Изменения внесены в соответствующий приказ Минздрава России, который действовал до 1 марта 2025 года.

В частности, специализированный портал "Медвестник" пишет, что эта мера направлена на снижение кадрового дефицита в здравоохранении.

Студенты-медики, окончившие четвертый курс по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия" или "Стоматология", смогут выполнять обязанности фельдшеров на скорой помощи под наблюдением врача. Это решение, приводит издание выдержку из пояснительной записки к документу, является важным шагом в борьбе с кадровым дефицитом в сфере здравоохранения.

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