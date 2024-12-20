Минздрав РФ: При столкновении поездов в Мурманской области пострадали 42 человека

Общее число пострадавших в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области составляет 42 человека.

Общее число пострадавших в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области составляет 42 человека.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"14 человек, в том числе три ребенка, - в больницах Мурманска, из них шестеро, в том числе один ребенок, в тяжелом состоянии, восемь человек - в состоянии средней тяжести. Еще шесть человек - в больницах Санкт-Петербурга, все в состоянии легкой степени тяжести", - сказал он.

За амбулаторной помощью обратились 22 человека, включая троих детей.

Ранее Кузнецов сообщил, что двое пострадавших в аварии погибли.

Боковое столкновение пассажирского поезда Мурманск-Петербург со стоявшим грузовым составом произошло 18 декабря днем у станции Княжая. С рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда и 14 грузовых вагонов.

Возбуждено уголовное дело, задержаны машинист грузового поезда и его помощник. Они подозреваются в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших гибель двух человек (ч.3 ст. 263 УК РФ).

Среди версий аварии - человеческий фактор и техническая неисправность в условиях низких температур.