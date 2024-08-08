Минздрав РФ обнародовал число пострадавших в Курской области

В продолжающихся по сей день боях в приграничных районах Курской области в период с 6 по 8 августа 66 человек получили ранения, включая девять детей.

В продолжающихся по сей день боях в приграничных районах Курской области России в период с 6 по 8 августа 66 человек получили ранения, включая девятерых детей.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении Минздрава РФ.

"В медицинских учреждениях Курской области находятся 38 человек, в том числе пять детей. Амбулаторная помощь оказана 19 пострадавшим, среди которых два ребенка. В федеральные центры министерства и столичные клиники из Курской области эвакуированы девять человек. Лекарственные препараты, кровь и ее компоненты есть в медицинских организациях в необходимом объеме", - указали в ведомстве.

Уточняется, что оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Бои в Курской области продолжаются третий день, с утра 6 августа, когда ВСУ прорвали границу в Суджанском районе. В области введен режим чрезвычайной ситуации. В продолжающихся боях российская армия пока не смогла вытеснить с территории украинских военных. Зона боевых действий в регионе составляет более 400 кв.км.