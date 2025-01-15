Минздрав РФ: Из больницы выписаны шестеро пострадавших при крушении самолета AZAL

Трое пострадавших при крушении самолета AZAL вблизи казахстанского Актау россиян остаются в больницах.

Трое пострадавших при крушении самолета AZAL вблизи казахстанского Актау россиян остаются в больницах.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Минздраве России.

"В стационарах федеральных центров и больниц Москвы остаются трое россиян, пострадавших в авиакатастрофе самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане, врачи оценивают их состояние как среднетяжелое с благоприятным прогнозом", - сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Отмечается, что выписаны из больницы шесть человек, в том числе ребенок.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.