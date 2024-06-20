Минздрав РФ: 301 человек госпитализирован с ботулизмом

В России в стационарах с ботулизмом находится 301 человек.

В России в стационарах с ботулизмом находится 301 человек.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Из них 43 человека подключены к ИВЛ.

Он отметил, что был разработан новый препарат для лечения ботулизма, в ближайшее время начнутся его клинические исследования.

"Мы в течение последнего года разрабатывали новый препарат для лечения данного вида инфекции, это новый современный препарат. Сейчас уже завершились доклинические исследования, в ближайшие дни начнем клинические исследования",- сказал он.

Вспышка заболеваний ботулизмом была зафиксирована на прошедших выходных в Москве, Нижнем Новгороде и Казани. Все пострадавшие употребляли салат с тунцом, фасолью и яблоком ООО "Гастропорт" и лобио ООО "Локалкитчен" (бренд "Кухня на районе").

Как сообщили в Роспотребнадзоре, продукт хранился с большим количеством нарушений. Работа сервиса доставки готовой еды "Кухня на районе" была приостановлена. Из оборота было изъято 200 тонн продукции, ставшей причиной заболевания.