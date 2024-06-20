О нас

Минздрав РФ: 301 человек госпитализирован с ботулизмом

Минздрав РФ: 301 человек госпитализирован с ботулизмом В России в стационарах с ботулизмом находится 301 человек.
В регионе
20 июня 2024 г. 16:58
Минздрав РФ: 301 человек госпитализирован с ботулизмом

В России в стационарах с ботулизмом находится 301 человек.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Из них 43 человека подключены к ИВЛ.

Он отметил, что был разработан новый препарат для лечения ботулизма, в ближайшее время начнутся его клинические исследования.

"Мы в течение последнего года разрабатывали новый препарат для лечения данного вида инфекции, это новый современный препарат. Сейчас уже завершились доклинические исследования, в ближайшие дни начнем клинические исследования",- сказал он.

Вспышка заболеваний ботулизмом была зафиксирована на прошедших выходных в Москве, Нижнем Новгороде и Казани. Все пострадавшие употребляли салат с тунцом, фасолью и яблоком ООО "Гастропорт" и лобио ООО "Локалкитчен" (бренд "Кухня на районе").

Как сообщили в Роспотребнадзоре, продукт хранился с большим количеством нарушений. Работа сервиса доставки готовой еды "Кухня на районе" была приостановлена. Из оборота было изъято 200 тонн продукции, ставшей причиной заболевания.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Глава Укрэнерго: Более половины энергосети страны повреждено
Глава "Укрэнерго": Более половины энергосети страны повреждено
20 июня 2024 г. 17:08
Министр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
ФотоМинистр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
14 июня 2024 г. 14:19
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
12 июня 2024 г. 15:48
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
12 июня 2024 г. 10:00
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
10 июня 2024 г. 15:22
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
7 июня 2024 г. 16:13
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
7 июня 2024 г. 14:09
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
7 июня 2024 г. 11:55
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
ФотоГендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
7 июня 2024 г. 09:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi