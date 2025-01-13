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Минздрав Кыргызстана: Выписан из больницы третий пострадавший при крушении самолета AZAL

Минздрав Кыргызстана: Выписан из больницы третий пострадавший при крушении самолета AZAL Третьего пострадавшего при крушении самолета AZAL вблизи Актау выписали сегодня из Национального госпиталя.
В регионе
13 января 2025 г. 13:19
Минздрав Кыргызстана: Выписан из больницы третий пострадавший при крушении самолета AZAL

Третьего пострадавшего при крушении самолета AZAL вблизи Актау выписали сегодня из Национального госпиталя.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании AZAL потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства, произошедшего в воздушном пространстве России над Грозным. В результате трагедии погибли 38 человек, 29 выживших госпитализированы.

Среди пострадавших оказались три гражданина Кыргызстана. 30 декабря их доставили на родину для продолжения лечения. 8 января сообщалось о выписке двоих пострадавших.

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Версия на английском языке Kyrgyzstan's Ministry of Health: Third survivor of AZAL plane crash discharged from hospital
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan SN: AZAL təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində xəsarət alan daha bir şəxs evə buraxılıb

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