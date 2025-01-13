Минздрав Кыргызстана: Выписан из больницы третий пострадавший при крушении самолета AZAL

Третьего пострадавшего при крушении самолета AZAL вблизи Актау выписали сегодня из Национального госпиталя.

Третьего пострадавшего при крушении самолета AZAL вблизи Актау выписали сегодня из Национального госпиталя.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании AZAL потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства, произошедшего в воздушном пространстве России над Грозным. В результате трагедии погибли 38 человек, 29 выживших госпитализированы.

Среди пострадавших оказались три гражданина Кыргызстана. 30 декабря их доставили на родину для продолжения лечения. 8 января сообщалось о выписке двоих пострадавших.