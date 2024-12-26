Установлено гражданство еще одной пациентки с потерпевшего крушение самолета AZAL

Установлено гражданство еще одной пациентки с потерпевшего крушение самолета AZAL в Актау, следовавший из Баку в Грозный - это гражданка Азербайджана.

Установлено гражданство еще одной пациентки с потерпевшего крушение самолета AZAL в Актау, который следовал из Баку в Грозный. Она является гражданкой Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в Управлении здравоохранения Мангистауской области.

Она сейчас находится в больнице.

Сообщается, что под наблюдением в общей сложности находятся 20 пациентов, из них шесть - в реанимации.

Отметим, что вчера был обнародовал список пострадавших в авиакатастрофе, где было указано, что личность одной женщины не установлена.

Позднее прибывший в Актау заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев заявил о том, что число погибших возросло до 38 человек.

"Есть пока одна женщина, личность которой не установлена. Она без сознания в больнице, документов нет. Среди остальных 29 выживших ни одного казахстанца нет", - сообщил Бозумбаев.