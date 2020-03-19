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Минздрав Ирана: В стране от коронавируса каждые 10 минут умирает человек

​Минздрав Ирана: В стране от коронавируса каждые 10 минут умирает чело

Иранские медики каждые десять минут фиксируют смерть человека от заболевания, вызванного коронавирусом. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привел глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования страны Киянуш Джаханпур.

"По последним данным, каждые десять минут один человек умирает. Учитывая эту информацию, советую принять осознанное решение о поездках и встречах в дни Новруза", - цитирует его агентство IRNA. 

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в исламской республике составляет 17 361, зарегистрированы по меньшей мере 1 135 летальных исходов. 

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 150 странах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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