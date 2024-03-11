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Минздрав Грузии возглавил Михаил Сарджвеладзе

Минздрав Грузии возглавил Михаил Сарджвеладзе Министром по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты страны стал Михаил Сарджвеладзе.
В регионе
11 марта 2024 г. 12:11
Минздрав Грузии возглавил Михаил Сарджвеладзе

Министром по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты страны стал Михаил Сарджвеладзе.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, нового главу ведомства представил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге в администрации правительства страны.

По его словам, в течение последней недели в связи с выбором кандидатуры консультации прошли как с членами политической команды, так и с представителями медицинского общества.

"На основе консультаций я пришел к заключению, что можно рассмотреть как представителей медицинского общества, так и других кандидатов. В итоге, я предпочтение отдал члену нашей политической команды, в отношении профессионализма и добросовестности которого у меня особое доверие, основанное на опыте", - заявил Кобахидзе о Сарджвеладзе.

Данный пост стал вакантным 1 марта, когда в отставку ушел Зураб Азарашвили.

До 2012 года Сарджвеладзе был адвокатом. После 2012 года он занимал различные должности в госслужбе. Он был руководителем бюро исполнения, замминистра юстиции, членом парламента Грузии и председателем парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции.

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