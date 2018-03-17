Минздрав Грузии: В больницах остаются восемь пострадавших в Гудаури

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Восемь человек, пострадавших в результате аварии на канатной дороге горнолыжного курорта в Гудаури, остаются в больницах. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявили в пресс-службе министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.

В общей сложности после аварии были госпитализированы 11 человек, троим из них медицинскую помощь оказали в амбулатории Гудаури. Еще восемь человек на реанимобилях и вертолете были доставлены в больницы в Тбилиси .

Среди пострадавших есть граждане Украины и России, а также одна гражданка Швеции, которая находится на 15-й неделе беременности.

Ранее премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что все виновные в инциденте в Гудаури будут наказаны.