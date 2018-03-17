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    Минздрав Грузии: В больницах остаются восемь пострадавших в Гудаури

    Квирикашвили заявил, что все виновные в инциденте в Гудаури будут наказаны

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Восемь человек, пострадавших в результате аварии на канатной дороге горнолыжного курорта в Гудаури, остаются в больницах. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ,  об этом заявили в пресс-службе министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.

    В общей сложности после аварии были госпитализированы 11 человек, троим из них медицинскую помощь оказали в амбулатории Гудаури. Еще восемь человек на реанимобилях и вертолете были доставлены  в больницы в Тбилиси .

    Среди пострадавших есть граждане Украины и России, а также одна гражданка Швеции, которая находится на 15-й неделе беременности.

    Ранее премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что  все виновные в инциденте в Гудаури будут наказаны.

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