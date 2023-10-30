Минздрав Дагестана: В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы ранены более 20 человек

Несколько человек пострадали в результате массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Десятки человек пострадали в результате массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Как передает Report, об этом сообщили в Telegram-канале Минздрава региона.

"Более 20 человек, в том числе полицейских и гражданских лиц, пострадали в результате инцидента в махачкалинском аэропорту в Дагестане. Из них 10 человек находятся в больницах региона, двое из которых в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

В региональном Минздраве заявили, что число пострадавших и степень тяжести полученных ими травм уточняются.