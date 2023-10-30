О нас

Минздрав Дагестана: В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы ранены более 20 человек

Минздрав Дагестана: В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы ранены более 20 человек Несколько человек пострадали в результате массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы.
В регионе
30 октября 2023 г. 02:25
Минздрав Дагестана: В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы ранены более 20 человек

Десятки человек пострадали в результате массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Как передает Report, об этом сообщили в Telegram-канале Минздрава региона.

"Более 20 человек, в том числе полицейских и гражданских лиц, пострадали в результате инцидента в махачкалинском аэропорту в Дагестане. Из них 10 человек находятся в больницах региона, двое из которых в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

В региональном Минздраве заявили, что число пострадавших и степень тяжести полученных ими травм уточняются.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Mahaçqalada hava limanındakı iğtişaşlarda 20-dən artıq insan xəsarət alıb

Самое читаемое

Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Сумгайыте
Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Сумгайыте
23 октября 2023 г. 15:29
В Баку совершен наезд на 6-летнего пешехода
В Баку совершен наезд на 6-летнего пешехода
24 октября 2023 г. 07:54
Сотрудники МККК встретились с пленными азербайджанцами в Армении
Сотрудники МККК встретились с пленными азербайджанцами в Армении
24 октября 2023 г. 17:14
На дороге Баку-Губа произошло ДТП, есть пострадавшие
На дороге Баку-Губа произошло ДТП, есть пострадавшие
25 октября 2023 г. 16:11
Большой шлем: Сегодня еще четыре азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу
Большой шлем: Сегодня еще четыре азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу
26 октября 2023 г. 09:44
Сняты возрастные ограничения для поездок в Карабах
ФотоСняты возрастные ограничения для поездок в Карабах
26 октября 2023 г. 17:37
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,6
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,6
27 октября 2023 г. 03:14
Председатель правления Государственного морского и портового агентства освобожден от должности
Председатель правления Государственного морского и портового агентства освобожден от должности
27 октября 2023 г. 18:12
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме обязательств перед Центральным банком (01.10.2023)
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме обязательств перед Центральным банком (01.10.2023)
28 октября 2023 г. 12:56
В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах
В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах
29 октября 2023 г. 06:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi