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Минздрав Армении: В статистику смертности от COVID включены погибшие в ходе 44-дневной войны

Минздрав Армении: В статистику смертности от COVID включены погибшие в ходе 44-дневной войны Минздрав Армении утверждает, что статистика Всемирной организации здравоохранения по избыточной смертности в республике от коронавируса преувеличена
В регионе
11 мая 2022 г. 13:08
Минздрав Армении: В статистику смертности от COVID включены погибшие в ходе 44-дневной войны

Минздрав Армении утверждает, что статистика Всемирной организации здравоохранения по избыточной смертности в республике от коронавируса преувеличена, в нее включены смерти, зафиксированные в результате второй карабахской войны осенью 2020 года.

"Данные ВОЗ об избыточной смертности от COVID-19 в Армении преувеличены. По поручению министра здравоохранения Анаит Аванесян эти данные были проанализированы… Выяснилось, что в отчете технической рабочей группы, изучающей летальность от коронавируса, в статистику избыточной смертности за первые два года пандемии были включены случаи смерти, зафиксированные в результате 44-дневной войны", - говорится в сообщении минздрава Армении.

Кроме того, отмечается, что экспертами использовались предварительные данные за 2020-2021 годы, которые отличаются от окончательных. "В связи с этим минздрав обратится в ВОЗ, требуя дополнительные комментариями и пересмотра опубликованного анализа", - отмечается в сообщении.

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Версия на английском языке Armenian Healthcare Ministry: COVID death statistics include those killed during 44-day war

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