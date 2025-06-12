Минздрав Армении сообщил о состоянии пострадавших при взрыве в Чамбараке

Состояние одного из 11-ти пострадавших при взрыве в городе Чамбараке крайне тяжелое, еще двое находятся в состоянии средней тяжести.

Состояние одного из 11-ти пострадавших при взрыве в городе Чамбараке крайне тяжелое, еще двое находятся в состоянии средней тяжести.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава Армении.

Ранее тяжелых пациентов транспортировали в Ереван.

"Трое из семи находящихся в Чамбараке пострадавших уже выписались, остальные остаются под наблюдением врачей. Их состояние удовлетворительное", - отметили в ведомстве.

Утром 11 июня в одной из квартир жилого дома в Чамбараке произошел взрыв бытового газа, после чего вспыхнул пожар. В результате инцидента погибли 5 человек.