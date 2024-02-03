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Минздрав Армении: Локальные вспышки кори в стране сохраняются

Минздрав Армении: Локальные вспышки кори в стране сохраняются В Армении сохраняются локальные вспышки кори, заболеваемость в последние недели составляет по 50-55 случаев.
В регионе
3 февраля 2024 г. 17:03
Минздрав Армении: Локальные вспышки кори в стране сохраняются

В Армении сохраняются локальные вспышки кори, заболеваемость в последние недели составляет по 50-55 случаев.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила журналистам глава Минздрава Анаит Аванесян.

По ее словам, все нуждающиеся в лечении, помещаются на стационар, а их близкие вакцинируются. Лучшим способом избежать заболевания или его обострения остаются прививки.

"Процент вакцинации, особенно среди детей, сократился, в том числе из-за "антивакцинистской" пропаганды. Пропаганда против прививок опасна в первую очередь для детей и их семей", - отметила министр.

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