Минздрав Армении: 55 человек пострадали в ходе акции протеста

Пятьдесят пять человек обратились за медпомощью после разгона акции на проспекте Баграмяна в Ереване.

Пятьдесят пять человек обратились за медпомощью после разгона акции на проспекте Баграмяна в Ереване.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Армении.

"В основном травмы легкие и средней тяжести", – отметили в ведомстве.

Начальник полиции сообщил журналистам, что среди пострадавших есть и полицейские. Он сказал, что в них бросали камни и стеклянные бутылки.

По данным армянских СМИ, часть пострадавших госпитализированы в университетскую больницу "Гераци", у них наблюдаются травмы ног.